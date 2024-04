QuagliaCanaglia Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato il consigliere Quai accoglie il vice presidente Anzil esibendo l’attrezzo. Accordo Fratelli d’Italia-Forza Italia per Andrea Pozzo sindaco. La Lega crea disordine. Giunta Fedriga divisa.

Nelle stesse ore in cui a Udine erano in corso i lavori della kermesse leghista “Generatori di Futuro“, a Pasian di Prato prendeva forma il disegno del nuovo centrodestra moderato, atlantico, europeo cui tanto interesse sta suscitando in capitale. Con un blitz inaspettato il vice presidente della giunta Mario Anzil ha raggiunto, ieri pomeriggio, il sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo nel parcheggio della sede municipale di via Roma. Motivo della visita, timbrare l’alleanza di Fratelli d’Italia con Forza Italia che si presenterà alle prossime comunali dell’8 e 9 giugno. Con una novità, quella del consigliere Marco Quai, leader della coalizione “Gruppi Civici”, che ha stretto un accordo col sindaco Pozzo. L’ex presidente del consiglio provinciale di Udine, alle elezioni di 5 anni fa, ottenne un lusinghiero 23%. Prestazione di tutto rispetto che porta vitamina alla candidatura del sindaco uscente. In linea con i capisaldi della coalizione centrodestrista che governa il paese. Qualcosa non torna se da una parte si rafforza l’orizzonte conservatore europeo e dall’altra si forma una distorsione della mappa condizionata da concetti preesistenti non connessi da validi legami. Ancorché alla convention di Udine la Lega professasse umiltà e unitarietà della coalizione. In realtà non è così. E il caso di Pasian di Prato è paradigmatico. Alle porte del capoluogo friulano la Lega sta tentando di dilaniare il centrodestra costruendo una propria lista con un candidato sindaco. Ma non hanno fatto i conti con Marco Quai. Il consigliere comunale ha sorpreso il vice presidente della regione con l’esibizione dei gioielli di colui che è conosciuto come il “Casanova del Cormòr”. In sintesi, la giunta Fedriga è lacerata. .