LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! A Forni di Sopra stracciato il regolamento del Carroccio. Il vice ministro Vannia Gava vola sulle Dolomiti per sanare il tradimento del vice sindaco compiuto alle elezioni contro il vice segretario provinciale di Udine Lenna. Bufera fra gli iscritti.

Oltre alle feste di partito, agosto si lascia alle spalle retroscena roventi germogliati al fresco delle valli e attorno alle abbondanti grigliate di polenta e caprioli. Va da sé che in pieno ponte di ferragosto, in zona Pradironc, il profumo delle bestie arrostite raggiungeva anche il passo della Mauria. Era in corso l’abbuffata “salvatessera” a casa di uno stretto parente del vice sindaco leghista Lorenzo Antoniutti. Fra gli invitati, il neo sindaco Iginio Coradazzi e il vice ministro Vannia Gava. La presenza dell’autorevole ospite aveva le sue ragioni. E vanno ricondotte alle ultime elezioni comunali di Forni di Sopra della primavera scorsa. Con un blitz messo in atto a meno di due mesi dal voto, Lorenzo Antoniutti, consigliere comunale iscritto alla Lega si era dimesso dalla carica per smarcarsi dalla “copertura” del sindaco e vice segretario provinciale di Udine del Carroccio, Marco Lenna. Si era dimesso da consigliere per mettere in pratica il tradimento: abbandonare il sindaco uscente per entrare a far parte della squadra di Iginio Coradazzi. Secondo il regolamento, ricordato dal segretario Bosello, “chiunque, iscritto alla Lega, si candidi contro un candidato del suo stesso partito, è da ritenersi espulso“. Ad oggi nessuna sanzione del collegio dei probiviri è stata emessa contro Antoniutti che rimane iscritto al partito di Salvini ancorché abbia fatto campagna elettorale contro il vice segretario provinciale Marco Lenna. Graziano Bosello ha commentato: “Ordini superiori”. La conferma è arrivata proprio sotto la calura ferragostana a Pradironc al “trail gastronomico delle malghe” cui ha partecipato un vice ministro. Iscritti indignati.