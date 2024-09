MostraDelCinema Exxx…Polzive!!! Il Friuli in scena a Venezia: Proiettato il documentario “Whising on a star” ideato dalla cividalese Erica Barbiani. Tra i protagonisti del film l’agente di pompe funebri di San Daniele, Giovanni Rugo, detto assessore al sottosuolo.

E’ stato proiettato alla Mostra del cinema di Venezia nel primo pomeriggio di oggi (ieri per la stampa specializzata) nella sezione “Orizzonti” il documentario “Wishing on a Star“, prodotto da Videomante con il sostegno del Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e della Film Commission Friuli Venezia Giulia. Il film, ideato dall’autrice cividalese Erica Barbiani e diretto dal regista slovacco Peter Kerekes, esplora con un tocco di leggera ironia il metodo dell’astrologia. Tra i protagonisti friulani del film Valentina Angeli, Alessandra Fornasier, Barbara Lutman, e l’agente di pompe funebri di San Daniele del Friuli Giovanni (Vanni) Rugo, meglio conosciuto come “assessore al sottosuolo”. Nella foto è il secondo da sinistra. Alcune scene del documentario sono state girate a San Daniele del Friuli e, a quanto risulta, le prime impressioni da parte della stampa specializzata sono positive. Per tal motivo, il sindaco di San Daniele Pietro Valent ha assicurato che organizzerà una serata speciale per i cittadini al cinema Splendor con la proiezione del film di anteprima. “Wishing on a Star – racconta il regista slovacco Peter Kerekes – indaga il bisogno umano di credere in qualcosa di più grande”. San Daniele del Friuli alla Mostra di Venezia.