LegaChampions Exxx…Polzive!!! Mazzolini rivoluziona l’Alto Friuli. Passa all’unanimità il ddl sull’attrattività turistica estiva e invernale della montagna.

Stefano Mazzolini, neo delegato per la Lega per Salvini Premier per l’Alto Friuli, capolista alle prossime regionali ha coronato oggi in aula il suo grande obiettivo: “La legge di riordino per favorire lo sviluppo del settore turistico montano non solo nella stagione invernale, ma che riconosce e mira a favorire lo sviluppo della montagna anche nella stagione estiva correlata all’attrattività turistica nei mesi non invernali”.

L’articolato disegno di legge (47 articoli) è passato all’unanimità a conferma delle rilevanti ricadute economiche che l’impianto normativo potrà determinare per l’economia della montagna friulana. Il vice presidente del consiglio regionale porta a casa un risultato clamoroso che conferma il suo impegno di questi anni per il comprensorio che va da Tarvisio a Sappada: il collegio dell’Alto Friuli. Mazzolini ha ribadito in aula che: “Le principali novità introdotte dal disegno di legge riguardano la definizione di poli turistici montani che non si limitino al concetto di montagna invernale dedicata alla pratica degli sport invernali, ma riconosce e mira a favorire lo sviluppo della cosidetta montagna estiva correlata all’attrattività turistica dei mesi non invernali”. La nuova legge sarà lo strumento di lavoro per il turismo montano. Soddisfatti anche i consiglieri di opposizione dopo alcune modifiche all’impianto legislativo concordate con l’assessore Bini: “Ora si affermano non solo i Comuni dove sono collocati gli impianti, ma anche quelli su cui ricade il comprensorio turistico e che di solito sono i più interessati da un turismo estivo” ha detto Marsilio.

Stefano Mazzolini (Lega) ha chiuso la discussione generale dicendosi soddisfatto che finalmente si parli della montagna invernale ed estiva e del suo importante tessuto socio-economico con forza. Ha poi specificato che “oggi le piste da sci sono innevate con la risorsa idrica dei bacini che a loro volta recuperano quell’acqua stessa, mentre prima la si pompava da Aviano per portarla a Piancavallo”. E ha fatto presente che “la Regione si è mossa per il sostegno alla montagna dal 2018 e oggi si registra la riapertura dell’impianto di risalita di Prato Carnico, piuttosto che 6 milioni di euro per il rifacimento della struttura di sci da fondo e biathlon di Forni Avoltri”.