AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! Conte apre la crisi di Governo. Oggi vertice Salvini-Fedriga-Zaia. Giorgia Meloni: “Al voto, subito”.

Ieri sera si è aperta la crisi di governo che quasi certamente porta con sé la fine anticipata della legislatura. Voto probabile l’ultima domenica di settembre. “La Lega non ha cercato né voluto alcuna crisi e assiste con viva preoccupazione a quanto sta accadendo nel campo della sinistra”. Fra poche ore Matteo Salvini fara’ il punto della situazione con i vertici del partito compreso il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

La decisione del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia al Senato sul Dl Aiuti, uscendo dall’aula di Palazzo Madama, porta con sé quasi certamente la fine anticipata della legislatura. Il premier Mario Draghi ha ribadito più volte che non esiste un altro governo senza i pentastellati. Salvo miracoli, dunque, si va dritti alle elezioni politiche anticipate a settembre. L’intervento di Giuseppe Conte ieri alla Camera di fronte ai deputati e ai senatori al termine di una giornata fitta di incontri e riunioni ha ufficializzato la crisi di governo.

Dopo il colloquio di ieri con il presidente Draghi, “è evidente che la fase che stiamo attraversando non può accontentarsi di dichiarazioni di intenti, impegni autorevolmente assunti, occorrono concrete misure perchè i cittadini possano sentire nelle loro tasche gli effetti di queste”. A chi in queste ore critica lo strappo dei 5 stelle l’ex premier rivolge l’invito “a maneggiare con cura il concetto di responsabilità. Oggi chi esprime forti preoccupazioni e lancia strali deve guardare al suo cortile e deve interrogarsi se sono stati loro responsabili di questa situazione”. Giorgia Meloni scrive in rete: “Il governo ‘dei migliori’ è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!”. Qualora il capo dello stato sciogliesse le camere, si aprirebbero i giochi per le candidature alle politiche. Con la legge elettorale attuale, che favorisce le coalizioni, il centrodestra si troverebbe in una situazione molto favorevole, vista anche la riduzione dei parlamentari. E si aprirebbero inaspettati scenari in Friuli Venezia Giulia rispetto alle elezioni del 2023 con le formazioni in campo, compresa la conferma della ricandidatura di Fedriga alla regione.