AquileiaSvelata Exxx…Polzive!!! Fallito il tentativo di Martines-Franceschini di prorogare a Tiussi la direzione della Fondazione. La competizione alle regionali. Le ambizioni di Paola Ventura.

Quando il retroscena ribalta la scena. Anche nella colonia romana più famosa al mondo: Aquileia. Spunta un magheggio clamoroso dietro l’avviso di presentazione della candidature (entro il 15 settembre, vedi Leopost di ieri) per il ruolo di direttore della Fondazione Aquileia. Dopo la proroga di 5 anni con cui Serracchiani aveva rinnovato l’incarico all’archeologo Cristiano Tiussi (giugno 2017), il vice sindaco di Palmanova Francesco Martines, in corsa per le regionali del prossimo anno, voleva blindare per altri due anni il direttore in scadenza. Le ragioni sono molto semplici: fare terra bruciata attorno a sé di concorrenti per le regionali cui l’ex sindaco di Palmanova è morbosamente interessato. Visti i chiari di luna del partito (cui potrebbe puntare alla segreteria regionale) e i posti limitati a Trieste, il ragionamento dell’ex sindaco di Palmanova è molto semplice: togliere dalla bagarre più concorrenti possibili. Non a caso Martines si é impegnato a fondo per neutralizzare la probabile candidatura della quotatissima Palmina Mian con la poltrona di presidente del Cda della casa di riposo “Ardito Desio” di Palmanova perfezionato lo scorso anno. E così valeva per l’ex sindaco di Bagnaria Arsa. Per lui era pronta la proroga di due anni, accordata nientemeno che con l’amico particolare di Francesco Martines, ovvero il ministro della cultura Dario Franceschini. In realtà questo accordo era figlio di una trattativa riservata tra Fedriga e il ministro i cui termini prevedevano una sorta di intesa tra gentilomini dove il presidente della Fondazione (Roberto Corciulo) andava al centrodestra e il direttore, in proroga chirurgica di due anni, al centro sinistra. Strada libera all’ex sindaco di Palmanova per le regionali. Purtroppo, l’incastro è saltato per via di alcune osservazioni di natura tecnica relative all’istruttoria sulla proroga-bis di Tiussi. Gli uffici regionali hanno sollevato delle perplessità sulla regolarità della procedura e hanno ritenuto di cassare il progetto architettato da Martines. Ora si procederà con il bando e le selezioni degli aspiranti per l’incarico di direttore della Fondazione. La giuria potrà scegliere su una terna di nomi che avranno superato le selezioni. La Rup del procedimento é la dirigente Anna Del Bianco. Un nome è già pronto: quello della responsabile del patrimonio archeologico e degli scavi delle ex province di Trieste, Gorizia e la cintura meridionale della provincia di Udine: Paola Ventura.