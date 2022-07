AquileiaFerita Exxx…Polzive!!! Pubblicato l’avviso per il nuovo direttore della Fondazione. Chi sarà l’amico paraculato da sistemare? non serve la laurea. Bando aperto anche ai periti meccanici. RUP Anna Del Bianco.

Chi sarà il paraculato che il centrodestra vuole sistemare alla direzione della Fondazione Aquileia? L’avviso è di una vaghezza disarmante. Si parla di giuria, come ai concorsi di Miss Italia, non c’è una commissione di esperti, il Rup che dovrà verificare le credenziali è un amico di famiglia del gruppo interessato alla poltrona (Anna Del Bianco) e non serve nessuna laurea. Dopo gli anni formidabili del trio Serracchiani-Zanardi Landi e del direttore della Fondazione, l’archeologo Cristiano Tiussi, la straordinaria storia della colonia romana patrimonio dell’Unesco potrebbe finire anche nelle mani, per ipotesi, di un perito meccanico.

Per presentare le domande c’è tempo fino al 15 settembre. In questo senso mai parole furono più profetiche del neo sindaco di Codroipo, Guido Nardini, che il giorno del suo insediamento, per sottolineare l’incapacità della giunta di centrodestra che lo aveva preceduto, esordì con questo brano: “Per far ripartire il Medio Friuli servono “rapidità, conoscenza e competenza”. Il nome del paraculato circolava oggi ai passi perduti del piccolo transatlantico regionale. Trieste. E’ l’angolazione sbilenca della meritocrazia di questa giunta.