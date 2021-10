LegaCaligo Exxx…Polzive!!! A Dagospia leggono Leopost: Sarà Fedriga prossimo leader del Carroccio. Sic transit gloria Salvini.

A Dagospia leggono Leopost la conferma è giunta ieri dopo alcuni feedback in rete. Il 23 settembre scorso, su questo sito di irregolari, la pagina si apriva su una foto emblematica di Salvini e Fedriga a cena a Castione di Strada. Il titolo era: Sic Transit Gloria Salvini. Ieri sera, sull’informatissimo Dagospia, spuntava un “flash”, formula di notizia di solo titolo senza commento che non lasciava dubbi, eccolo in foto: “Il prossimo leader del Carroccio sarà Fedriga”. Oggi i quotidiani riportano le tensioni di una vigilia elettorale assurda e complicata per il centro destra in cui, la stessa stampa amica, mette in risalto che un 5 a 0 alle comunali Roma-Bologna-Napoli-Milano-Torino, sarebbe fatale per Salvini. Per converso, se a Trieste, città del presidente della regione vincesse il centrodestra, allora le credenziali di Fedriga salirebbero ancora di più. Sullo sfondo la clamorosa notizia, passata quasi inosservata fra le pagine de “Il Gazzettino” di ieri, in cui si dà per certa una data del mese di aprile per il congresso della Lega.

Leopost del 23 scorso:

L’incubo di un flop alle amministrative avanza come un’ombra. Venire superati dalle liste di FdI (La Russa e Santanché sono al lavoro) sarebbe grave, ma perdere al primo turno sarebbe letale. Mentre i sondaggi, ad oggi, puntano sul 6 a 1: vittoria del centrodestra solo a Trieste, già al primo turno.

“La sorte di Salvini dipenderà dal peso delle sconfitte – ragiona un big dell’area giuliana – Se al Sud non prende più voti e nella roccaforte del Nord si indebolisce, vuol dire che la sua spinta propulsiva si è esaurita”. Sic transit Gloria Salvini. Fedriga, in asse con Giorgetti, vuole prendere in mano il partito, pur se dovrà provocare un grande dispiacere ai moderati friulani.