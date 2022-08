LatrinaCarnica Exxx…Polzive!!! A Sauris la bomba d’acqua, a Forni di Sotto (580 abitanti) danaro a fiumi: 800mila euri per un centro sportivo fantasma; 100mila euri per una pista ciclabile; 330mila per un centro giovanile.

Nottetempo si è scatenato un fortissimo temporale in Carnia. Nella zona di Sauris ha provocato due grandi frane che hanno interrotto il collegamento con il versante Veneto. Sauris è una perla della Carnia ma non viene conservata e messa in sicurezza dalle intemperie vista la sua particolare collocazione geografica, anzi, è abbandonata e il sindaco è disperato. Per converso, il primo cittadino di Forni di Sotto, Claudio Coradazzi, vice presidente della Comunità Montana della Carnia, sprizza gioia da tutti i pori per il fiume di danaro che scorre sotto i suoi piedi. Il sindaco, in una recente intervista alla radio Studio Nord aveva ricordato che il suo comune “ha meno di 600 abitanti e c’è un cronico problema di continuo ed inesorabile spopolamento”. Tuttavia, ai pochi abitanti rimasti, secondo Coradazzi, occorre fornire servizi di prim’ordine, magari inservibili come il campo sportivo “Il Friulino”, oppure affidare lavori ad aziende “amiche”, interpellare “per le vie brevi” professionisti imparentati fra loro, vedi il recente incarico a Vanni Lenna. Il principio dev’essere questo: prima gl’interessi personali, di bassa bottega, poi il rispetto per l’ambiente.

In tal senso, alla recente legge regionale sull’assestamento di bilancio è stato aggiunto un emendamento relativo al frullatore di danaro pubblico denominato centro sportivo “Tre Fontane” (vedi foto con frana alle spalle dello stadio). Sono stati stanziati circa 800mila euri per creare una palestra per potenziamento fisico degli atleti. Quali atleti? Non solo, visto che allo stadio non ci va nessuno, la giunta Coradazzi, si è messa in testa di realizzare una pista ciclabile di collegamento tra l’abitato di Vico e la zona sportiva di Forni di Sotto. Costo: 100mila euri. Ma, come rileva il sindaco, in Carnia non ci sono validi professionisti e nemmeno architetti, perciò, vista l’urgenza dettata dalle tempistiche previste nel decreto di concessione, ha ritenuto di avvalersi di un professionista conoscitore dei luoghi e dei territori che arriva nientemeno che da Pordenone. Sarà l’arch. Massimo Fadel dello studio Cooprogetti S.C.R.L (lo stessa che si occupa dei lavori del municipio di Forni di Sopra), ad occuparsi del progetto.

Infine, il codroipese architetto De Marchi è stato incaricato come Rup del progetto di realizzazione di un fantomatico “centro di aggregazione giovanile” per un importo di spesa complessivo pari ad Euro 329.200,00. Per chi? Atleti non ci sono, giovani non ci sono…, ma Coradazzi impegna cifre astronomiche per realizzare cattedrali inutili e per devastare una delle valli più affascinanti d’Italia. Il continuo e preoccupante spopolamento della Carnia compensato dal cemento. Cosa resterà del fiume di danaro dei contribuenti friulani sprecato per arricchire gli amici della conca fornese? Carnia infetta, regione malata.