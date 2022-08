ArpaFelix Exxx…Polzive!!! Proroghe a raffica in Agenzia: i dirigenti non riescono ad avviare le procedure di selezione. Finalmente alla Lutman verrà conferito l’incarico di Direttore.

Finalmente, dopo gli annunci dei mesi scorsi in cui la Regione annunciava la nomina di Anna Lutman a direttore generale dell’Agenzia Arpa, la dirigente potrà prendere servizio. La guida dell’agenzia è ancora in capo al facente funzioni Visintin e gli uffici della regione erano in attesa della delibera di giunta che definisse il trattamento economico spettante al nuovo Direttore generale dopo lo sbrodeghezzo del furbacchione Stelio Vatta (era in pensione e tirava la mesata a pieno regime). Perciò il direttore Anna Lutman tirerà 136.350 euri/anno, prima fascia. Il Direttore tecnico, che prenderà il posto di Lutman, e quello scientifico (Visintin) tireranno 120.000 euri a testa all’anno. Tali importi saranno applicati a decorrere dalle prossime nomine in cui la Lutman sarà incoronata ufficialmente Direttore Generale. La lunga attesa del perfezionamento dell’incarico di direttore coincide con i tempi dell’Agenzia in cui 58 fra dirigenti e posizioni organizzative, non riescono ad avviare le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di 8 dirigenti che compongono il curioso “Dipartimento Trieste”. Giacché il 31 ottobre 2019 era stato conferito l’incarico di Struttura Organizzativa Semplice “Dipartimento di Trieste” con scadenza al 31 gennaio 2022 sono stati prorogati una prima volta al 31 luglio 2022 ed ora, al fine di consentire all’Agenzia una piena operatività nel rispetto dei propri compiti istituzionali, i vertici dell’Agenzia hanno rinnovato la proroga degli incarichi di seguito indicati per un periodo di sei mesi, dal 1 agosto 2022 fino al 31 gennaio 2023. Gli 8 dirigenti prorogati sono: De Martin; Zanello; Bampo; Dizorz; Domevscek; Giovani; Schiozzi e Stel. Arpa Felix.