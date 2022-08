:BrothersOfItaly Exxx..Polzive!!! Vertice di Fratelli d’Italia Fvg per le Politiche. Giorgia sempre più atlantica: in diretta su Fox News. La clamorosa anticipazione sulla Lega.

Vertice di livello nella tarda mattinata di oggi a Udine per Fratelli d’Italia Fvg. Parlamentari e consiglieri regionali convenuti per abbozzare i nomi da portare a Roma a corredo delle teste di serie Ciriani e Rizzetto. E per festeggiare la brillante performance televisiva di Giorgia Meloni in diretta su Fox News.

Dato per scontato il primo posto Senato Uninominale e Proporzionale a Ciriani, i tecnici romani hanno valutato molto alte le probabilità di elezione delle quote rosa inserite obbligatoriamente dietro ai due capilista per il principio dell’alternanza: Una alla Camera proporzionale dietro Rizzetto (70%); una al Senato proporzionale dietro Ciriani (valutata 90% per via della candidatura e seggio all’uninominale Senato del capogruppo). In tal senso, e a quanto trapelato, i collegi friulani potrebbero diventare un appetitoso approdo per i fedelissimi di Giorgia Meloni che sarebbero catapultati in Friuli viste le alte probabilità di elezione. Rumors dal vertice odierno rivelano che decide tutto Roma. Decide Giorgia, lei direttamente. E per questo motivo i nomi di questi giorni sarebbero solo di cornice. Nicole Matteoni, Francesca Tubetti, Marika Diminutto. Chissà, è tutto da discutere. In lista finiranno quasi sicuramente anche Leonardo Barberio ed Emanuele Loperfido. Restano comunque in corsa le donne di cui sopra.

Infine, nell’incontrollabile marasma che si crea in ogni fase pre elettorale, spunta un curioso incastro che, seppur da prendere con le dovute precauzioni, possiede una buona dose di fondamentali. Si tratta della Lega e del destino dell’assessore regionale Callari, molto vicino al sindaco di Monfalcone. Pare che la Cisint abbia attivato tutte le batterie possibili attorno a Salvini per sistemare in un collegio sicuro (fuori regione) l’assessore regionale. L’operazione non è fine a se stessa ma possiede una sua logica. Qual’è il consigliere regionale della zona che, più di altri, si è dedicato alla campagna elettorale della Cisint a Monfalcone? Nientemeno che Antonio Calligaris risultato 4° in lista con 65 preferenze. L’incastro potrebbe maturare in queste ore. Callari sistemato in un collegio super sicuro e il suo posto in giunta regionale potrebbe essere occupato, per pochi mesi, da Calligaris. Un affare tutto costruito all’interno del territorio monfalconese sotto la direzione del sindaco Cisint che permetterebbe al consigliere Calligaris di fare campagna elettorale da assessore. Una sicurezza in più visti i chiari di luna della Lega e l’incubo Lista del Presidente che, qualora alle politiche di settembre il partito di Salvini scendesse sotto il 15%, difficilmente potrebbe concretizzarsi, così come é concepito oggi.