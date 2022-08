CalottaFriulana Exxx…Polzive!!! Fontanini distrugge i piccoli negozi per arricchire la casta bianconera di Morandini-Pavan-Veronese-Di Betta. A breve chiuse via Palladio e Petracco.

Smarrimento e disapprovazione totale da parte di cittadini ed esercenti per le scelte sconsiderate dell’amministrazione comunale rispetto all’apertura di cantieri in contemporanea su Piazzetta Marconi e via Gemona a Udine (restauro palazzina ex banca d’Italia). Lo sconcerto si trasforma in dramma dopo che il sindaco “primitivo” ha annunciato che a breve verranno chiuse anche via Petracco (fronte palazzo Antonini) e via Palladio. Se ora sono in punto di morte, la chiusura delle due vie determinerà il colpo di grazia per tutte le attività del circondario. Ma ciò che ha scandalizzato maggiormente i residenti è stato il piglio peronista con cui l’amministrazione Fontanini ha dato esecuzione al progetto: Nel febbraio scorso, residenti e commercianti sono stati avvertiti dell’inizio dei lavori con una circolare notificata a mano da parte dei gringos al soldo dell’assessore Ciani. Non erano ammesse osservazioni. Si poteva evitare la chiusura della via per i lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzetto “ex Banca d’Italia”? Certo. Va ricordato che il committente dei lavori è la Fondazione Friuli del presidente Morandini. Guarda caso fra le imprese che sono state “ingaggiate” per il restauro spunta il nome della “otto srl” di Paola Veronese. Nulla di irregolare, sia ben chiaro, solo che la “Otto srl” è la stessa ditta che, con uno sbrodeghezzo ambientale, aveva trionfato nella gara per l’ufficio presidenziale della nuova sede Net di via Gonars. Al tempo della vicenda (vedi Leopost 20/7/2021) il presidente del Cda era Mario Raggi, uomo di fiducia di Francesca Laudicina, commissaria della Lega di Udine. La pesatura della gara era molto buona, si trattava di arredare l’ufficio presidenziale il cui importo comportava una spesa di oltre 130 mila euri. Cosa lega la Otto Srl al comune di Udine? a Confcommercio? e alla Fondazione Friuli? I poveri commercianti cui il piazzista Fontanini dichiara, a parole, di difendere, in realtà sono i suoi quattro amici ruffiani del centro. Per il resto la casta bianconera fa affari di buon livello: appalti e cortesie alle spalle di coloro che sgobbano e rendono viva la città giorno e notte.