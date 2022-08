CarsoArso Exxx…Polzive!!! Il bollino nerissimo del sabato sulle strade del Friuli. Cisint: “Non andate verso Trieste”. A Monfalcone chiusa la statale. In attività il primo Canadair.

Circa un paio d’ore fa è scoppiato un nuovo incendio a Duino nei pressi del Lisert. Chiusa l’autostrada e la linea ferroviaria. Il sindaco di Monfalcone Cisint avverte: Non andate verso Trieste”. Chiuisa anche la statale. Il sindaco segnala che si tratta di un “incendio di chioma zona ferroviaria sopra stazione servizio Duino. Chiusa autostrada tar Lisert e Sistiana. Meglio non mettersi in auto per andar a Ts o da Ts per venir a Monfalcone”. Lo annuncia Anna Maria Cisint sindaco di Monfalcone che sta monitorando coi suoi collaboratori la zona.

“Siamo già fuori con due squadre di protezione civile e il comandante Bagatto sta organizzando i servizi per la viabilità”.

Alle 15 è stato diramato un comunicato di Autovie Venete: