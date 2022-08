MadonnaDellaNeve Exxx…Polzive!!! Codroipo val bene una messa in onore della Patrona. La giunta Nardini genuflessa a Monsignor Bettuzzi. Gli ex salesiani sconcertati: L’assessora alla cultura si è dichiarata contro la famiglia tradizionale.

A Codroipo si è celebrata l’altro ieri la ricorrenza della patrona della città: la “Madonna della neve“, e, come da Patti pre elettorali concordati, Monsignor Ivan Bettuzzi ha imposto a sindaco e giunta la presenza in Duomo. La loro partecipazione ha estasiato il sacerdote che non ha mancato di citare, durante l’omelia, i laici devoti presenti in cattedrale. Le presenze della Madonna della neve in Friuli non sono trascurabili, basti pensare al richiamo della chiesa dei frati cappuccini di via Ronchi a Udine che è intitolata alla Madonna della Neve o alla cappella di Precenicco sullo Stella dove si radunavano “i Cavalieri” in partenza per le Crociate. Ma quella di Codroipo è stata una ricorrenza densa di Risorgimento che ha riportato il Medio Friuli ai tormenti del potere temporale e dove il sindaco Nardini è il degnissimo interprete di Enrico IV: “Codroipo val bene una messa”.

E in tutto questo celebrare di Madonne, la temperatura, ovviamente, sale. Da una parte il manipolo di eretici basabanchi che si sono convertiti al Monsignore; dall’altra gli ardenti ex Salesiani codroipesi (il leghista Ezio Bozzini e il forzista Cesarino Toso) sconcertati dalla capriola che i nuovi amministratori hanno compiuto per risarcire la scelta politica della Parrocchia codroipese che in campagna elettorale si è orientata verso la lista Polo Civico del vice Trevisan.

Gli ex salesiani sono sconcertati per il fatto che nella nuova giunta Nardini vi sono assessori che hanno espresso pubblicamente delle riserve sul concetto di famiglia tradizionale. Come nel caso dell’assessore alla cultura Silvia Polo che, poco più di un anno fa lanciava una ruvida invettiva in rete sul tema: “Cos’avrebbe in più delle altre?”(riferendosi alla famiglia…). “Ah no ma per loro non esistono altre…”. Chi sarebbero “Loro”? Il riferimento è molto chiaro. Insomma le celebrazioni della patrona di Codroipo hanno riaperto le porte al Potere Temporale nella città della residenza del Doge. Per paradosso, le chiavi sono nelle mani dei laici-progressisti-Lgbt.