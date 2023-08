LatisanaTuttaTana Exxx…Polzive!!! La leghista Spagnolo mette in crisi la maggioranza. Picconate a Bini e Bordin. L’opposizione chiede una verifica di maggioranza.

Bufera in maggioranza del comune di Latisana dopo le spavalde dichiarazioni della consigliera regionale, Maddalena Spagnolo, che è anche consigliera comunale. L’esponente della Lega ha pubblicato una foto in cui si vedono Bini, Bordin e l’assessora comunale Martina Cicuto. I tre sono stati immortalati in occasione del premio “San Bartolomeo” di Palazzolo dello Stella. Fin qui tutto regolare. Solo che alla consigliera dev’esser scappata la frizione mentre commentava e giudicava su facebook il trio. In particolare, Spagnolo riservava parole di fuoco nei confronti dell’assessore Bini (“qualcuno non si è nemmeno candidato alle elezioni”). La consigliera regionale deve aver capito di aver commesso una cretinata ed ha subito rimosso l’impianto. Solo che ormai la frittata era fatta e i consiglieri di opposizione hanno menato duro e presentato un’interpellanza al sindaco. Si legge: “Alla luce di di alcune dichiarazioni pubblicate nelle prime ore del mattino di Venerdì 25 agosto 2023 e di lì a breve cancellate, comparse sul profilo Facebook della Consigliera Comunale e Regionale Maddalena Spagnolo, relative ad una foto comparsa tanto sui social quanto tra le pagine della cronaca locale e che ritrae l’Assessore Sergio Bini, il Presidente Mauro Bordin e l’Assessore del Comune di Latisana Martina Cicuto; vista la gravità di queste dichiarazioni le quali apostrofavano i tre soggetti succitati come “chi ha perso miseramente le elezioni”, “qualcuno che non si è nemmeno candidato” e “nessuno che ha difeso la nostra terra”, parole che rischiano di compromettere i rapporti tra il nostro Comune e la Regione isolando politicamente Latisana a causa di dissapori interni ai partiti ed ai soggetti eletti di maggioranza; tenuto conto del fatto che Latisana per la sua complessità ed importanza nello scacchiere politico ed amministrativo Regionale, in vista anche di tutte le sfide e le criticità che dovrà affrontare nei

prossimi anni, meriti di essere governata con la massima coesione e stabilità al netto delle simpatie e dei rapporti tra i vari amministratori, interpellano il Sindaco avv. Lanfranco Sette affinché avvii una verifica di maggioranza la quale non solo garantisca numericamente la governabilità di Latisana nel suo esclusivo interesse, ma anche la tenuta dei rapporti che intercorrono tra il nostro ente ed alcuni esponenti Regionali di spicco i quali, nonostante guardino con attenzione ed impegno verso il nostro territorio, si sono visti criticare pesantemente e deliberatamente.

Cordiali saluti. I Consiglieri Comunali Piercarlo Daneluzzi, Angelo Valvason, Luca Celeghin, Daniela Lizzi, Gianluca Galasso, Federico Cardillo, Massimo De Bortoli, Daniela Malisan.