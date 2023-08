AcciaieriaAgonia Exxx…Polzive!!! La Lega rompe gli indugi sullo stabilimento Metinvest di San Giorgio: No all’escamotage del commissario. Stasera a Lignano vertice di Fratelli d’Italia.

La Lega, per bocca dei parlamentari Pizzimenti e Dreosto, ha annunciato di voler presentare un emendamento per escludere il Friuli Venezia Giulia dall’applicazione dell’ultimo decreto legge che prevede la nomina di un commissario straordinario di Governo per investimenti superiori al miliardo di euri. L’escamotage, secondo i maligni, era stato messo a punto da esponenti ministeriali di area Fratelli d’Italia che serviva ad aggirare, come avviene normalmente, il procedimento autorizzativo rilasciato dagli uffici regionali. Ne ha dato notizia il Tgr Fvg di ieri sera. I due esponenti della Lega aggiungono che “l’emendamento punta a garantire l’autonomia decisionale su questioni strategiche per la regione, che gode della potestà primaria in materia urbanistica”. No ad atteggiamenti pilateschi sulla questione. Impossibile che la mossa non sia stata concertata con Salvini e Fedriga. Intanto stasera dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d’italia sono convocati dal segretario Rizzetto a Lignano Pineta per un brindisi d’agosto. I comitati “No Acciaieria” hanno annunciato un presidio all’ingresso del locale.