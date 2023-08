LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il caso Spagnolo irrompe alla vigila del Congresso. Martedì direttivo per discutere le sanzioni. Bosello: “E’ un fatto molto grave. Non escludo provvedimenti”. Domenica 3 settembre Salvini a Martignacco per seguire i lavori.

Le scombinate accuse della consigliera regionale della Lega (??) Maddalena Spagnolo contro uno degli esponenti regionali più autorevoli del Carroccio in Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, sono finite sul banco dei vertici regionali e nazionali del partito. E’ stato “aperto un fascicolo” che verrà analizzato martedì sera a Reana del Rojale dove il segretario provinciale di Udine Bosello ha convocato d’urgenza un direttivo. La consigliera Spagnolo aveva stampato in rete commenti poco lusinghieri, oltre che contro Cicuto e Bini, sul presidente del consiglio Bordin: «…nessuno ha difeso la nostra terra». Aggiungendo velenosamente: «Per fortuna #noisiamodiversi e gli impegni che abbiamo preso li portiamo avanti». Chi sarebbero coloro che sono diversi? I maligni rivedono il documentario delle fasi preelettorali che ha portato alla vittoria di Lanfranco Sette a sindaco di Latisana. Maddalena Spagnolo aveva intavolato un accordo con Aldo Pavoni mandandolo in avanscoperta e perorare la causa di Sandro Vignotto come candidato sindaco. La mossa serviva alla leghista per negoziare il ritiro del professionista alle comunali in favore di Sette per poi riscuotere il credito alle regionali che si sarebbero tenute un anno dopo. Il gioco è riuscito, tant’è vero che il candidato di Fratelli d’Italia di Latisana Giandavide D’Andreis, cui il collega di partito sindaco Lanfranco Sette avrebbe dovuto sostenere, ha preso solo 49 preferenze contro le 653 della Spagnolo. E’ questo il gruppo dei “diversi?”, un’asse Spagnolo-Sette in riva al Tagliamento? L’esibizione latisanese di ieri si è subito trasformata in una burrasca politica che dalla Riviera ha invaso tutta la regione. In casa leghista la temperatura è salita alle stelle, al punto che il segretario provinciale Udine, Graziano Bosello, ha convocato un direttivo urgente per martedì sera a Reana del Rojale. Il segretario è chiaro: «Non è accettabile quello che è accaduto, si tratta di un fatto molto grave, non escludo severi provvedimenti. Valuteremo». In quanto al Congresso regionale di domenica 3 settembre, è confermata la presenza di Matteo Salvini (“Ha scelto lui la data perché vuole essere presente”) e la candidatura, per ora, di Marco Dreosto. Sul tavolo dei congressisti i temi più cari alla lega: Migrantes e autonomia. Ma qui siamo in Friuli e c’è da risolvere la questione dell’hotspot di Jalmicco. Fedriga, tirano un sospiro di sollievo i militanti, ha respinto ogni ipotesi, ed anzi, ha rilanciato sul blocco frontiere e corridoi fra i confini. Poi c’è il caso acciaieria di San Giorgio. Dreosto e Pizzimenti hanno presentato un emendamento al famigerato decreto legge in cui si esclude la regione Friuli Venezia Giulia dalla delega commissariale nel caso di investimenti, da parte di stranieri, superiori al miliardo di euri.