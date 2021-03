L’assessore regionale Fvg Scoccimarro cade da cavallo. Lesionato il braccio sinistro, giovedì sarà ricoverato in ospedale. Il racconto.

Ecco il cavallo che ha disarcionato l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Fabio Scoccimarro. Il racconto dell’esponente politico.

«Io e mio figlio Amedeo volevamo passare un sabato all’aria aperta immersi nella natura e abbiamo deciso di fare una gita a cavallo lungo i bastioni di Palmanova.

Purtoppo lungo il percorso, il cavallo che avevo affittato, è inciampato e siamo caduti entrambi.

Lui non ha rimediato neanche un graffio, mentre io mi sono procurato lesioni al braccio sinistro per il quale dovranno ricoverarmi in ospedale giovedì e venerdì.

Cavallo illeso fortunatamente!

Per me invece, quasi una beffa, un incidente di questo tipo per una semplice gita dopo 50 anni in sella ed aver anche corso all’ippodromo senza aver mai avuto infortuni.

Comunque nessuno stop alla mia attività lavorativa sia in presenza che in videoconferenza».