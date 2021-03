MajanoEuropa Exxx…Polzive!!! Edy Snaidero eletto presidente della confederazione europea delle industrie del mobile. Esclusivo.

Majano 〈Ud〉 sul tetto d’Europa. Il futuro sindaco 〈quest’anno si vota〉, avrà anche l’onore di annoverare fra i propri cittadini il presidente della confederazione europea del mobile. Per il neo presidente il primo obiettivo sarà: “Verso la transizione verde e digitale”.

Importante riconoscimento a livello europeo per l’arredo italiano: Edi Snaidero è stato eletto presidente della Confederazione Europea delle Industrie del Mobile (Efic) per il periodo dal 2021 al 2024.

“Lavoreremo insieme non solo per superare l’impatto della crisi globale causata dal coronavirus, ma anche per preparare l’industria a prosperare nella transizione verde e digitale, che Efic sostiene pienamente”, ha detto Snaidero, che presiede l’azienda di famiglia, la Snaidero Rino SpA di Majano (Udine), ed è consigliere incaricato del Gruppo Cucine di Assarredo all’interno di FederlegnoArredo.

Snaidero succede a Markus Wiesner, che ha guidato la confederazione per quasi un decennio, ed è il terzo presidente che FederlegnoArredo esprime in Europa dopo Paolo Fantoni in Epf (European Panel Federation) e Michele Falcone in Femb (Federazione europea dei mobili per ufficio). Si tratta di un presidio strategico visto che sempre più spesso è in Europa che vengono discusse normative che hanno un forte impatto sulla vita quotidiana delle imprese. A partire dalla sostenibilità, punto di riferimento europeo in questo ambito entro il 2025.