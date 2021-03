Claudio Coccoluto è morto. Militante radicale.

Da Il Foglio.

Si racconta che quando lo avvicinò Marco Pannella, i due non potevano apparire più distonici, come pescati da universi diametralmente opposti. Eppure il leader radicale, lo ha raccontato all’emittente di partito il suo storico braccio destro, il torinese Sergio Rovasio, “pur non essendo esperto di musica da discoteca, di Coccoluto capì che aveva di fronte un grand’uomo, dalla grande fama”. Tutto ebbe inizio, quasi per caso, con una manifestazione davanti al Pantheon, a metà degli anni 90. Il dj cassinate, che era già esondato dall’ambito di notorietà del solo clubbing per diventare una figura di culto, decise di aderire a una manifestazione dei Radicali di cui non ci si ricorda né il contenuto né le rivendicazioni. “Era da sempre vicino alle nostre iniziative. Lo faceva col piglio del militante”, racconta Marco Cappato, che ha avuto modo di coinvolgerlo negli appuntamenti dell’Associazione Luca Coscioni. Fu l’inizio di una concordanza che lo avrebbe convinto a prestare nome e immagine alle cause più disparate: dalla richiesta di referendum sull’eutanasia, alla marcia per l’Orgoglio laico del maggio 2007 in piazza Navona a Roma, per cui decise di rientrare di tutta corsa nella capitale in piena notte pur di suonare. Poco dopo aver deciso di accettare la candidatura simbolica nelle liste della Rosa nel Pugno, a fianco di Marco Pannella e Emma Bonino, alle politiche del 2006.

“Ricordo ancora il concerto per l’eutanasia legale del settembre 2019 in piazza San Giovanni Bosco, a Roma. Quando mise su i dischi per il gran finale e riuscì a far ballare Mina Welby“, racconta ancora Cappato. “Era l’anti Papeete. Non aveva l’atteggiamento moralistico che hanno certi progressisti, semplicemente era un libertario. Riconosceva la libertà nella musica e la praticava anche in politica. E’ sempre stato un anti proibizionista responsabile. Viveva il mondo della notte con gioia”.