CarniaInfetta Exxx…Polzive!!! Crolla il mito della qualità carnica: sequestrati circa 15 Kg di pomidori e indivia riccia pieni di muffa. Esclusivo

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, di concerto con il Ministero della Salute, una campagna di controlli a livello nazionale presso i bar ed i servizi di ristoro ubicati all’interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati. Per quanto riguarda l’attività dei Carabinieri del NAS di Udine, è stato deferito il responsabile di un bar, ubicato all’interno dell’Ospedale di Tolmezzo, poiché ritenuto responsabile di aver detenuto, per la successiva somministrazione, alimenti in cattivo stato di conservazione. Sequestrati 15 kg di alimenti (pomodori ed insalata) conservati all’interno di un frigorifero risultati invasi da muffe ed in evidente stato di deterioramento. Lo stesso NAS in un altro bar ubicato presso l’ospedale di Latisana ha denunciato all’Autorità Giudiziaria la legale rappresentante per aver omesso la manutenzione periodica dei dispositivi antincendio. Elevate altresì sanzione per la mancanza di idonea cartellonistica recante il divieto di fumare. Le sanzioni ammontano ad un totale di 1.500 euro.