CarniaComunità Exxx…Polzive!!! Spunta la soluzione «staffetta» per la presidenza più tormentata del pianeta: Brollo-Ariis per scongelare le tensioni alpine. Esclusivo.

Non se ne esce. Nemmeno dopo l’entusiasmante presentazione della Comunità del Collio di Gorizia cui l’assessore regionale Roberti ha inaugurato la settimana scorsa 〈dieci comuni, capofila Cormòns〉. Di tutt’altro entusiasmo si contorce la Carnia dove i ferodi sono ancora arroventati: 28 comuni per 28 sindaci che non riescono a trovare la quadra sul nuovo presidente.

Due sono i candidati in campo, Brollo e Ariis. Il sindaco di Tolmezzo, appoggiato da Forza Italia e frange isolate di centro sinistra e Daniele Ariis, sindaco di Raveo, punta di diamante del tridente anomalo della valle del But guidato dal doge Marsilio con l’apporto di Fratelli d’Italia e de nol leghista Boschetti. La candidatura di Laura Zanella, sembrava più che altro un passatempo per distrarre l’attenzione dalle riunioni clandestine che gruppi di amministratori convocavano quasi ogni sera. Giacchè la situazione sta prendendo una piega assurda, e per evitare che la madre di tutte le riforme di Fedriga-Roberti finisca in mani nemiche, si sta esplorando nuove (o secolari) soluzioni. Fra le altre, spunta quella che ricorda molto da vicino le spartizioni partitocratiche della prima Repubblica: «la Staffetta». Tradotto in termini politici, un po’ uno un po’ l’altro. Lo statuto della nuova comunità fissa la carica della durata del presidente in 3 anni. Di conseguenza, applicando il sistema “Staffetta”, il primo anno e mezzo dovrebbe andare a Brollo, la seconda parte ad Ariis. In attesa dei giochi per la madre di tutte le elezioni, Regionali 2023.