LaQuiete Exxx…Polzive!!! Mentre a Udine la maggioranza s’intorta sulle mozioni, all’Asp si sfiora la tragedia. Un’infermiera trasportata al pronto soccorso per le ferite riportate dalla caduta improvvisa di un armadio. Il direttore tira 120mila euri/anno. L’assessore fa il doppio lavoro.

Evidentemente l’assessore alla salute e all’equità sociale del comune di Udine, è troppo impegnato in regione ad aprire e chiudere i cancelli della sede di via Sabbadini, pertanto il livello di attenzione verso gli ospiti dell’Azienda di Servizi alla Persona “La Quiete” è piuttosto faticosa. E Nemmeno i consiglieri, così attenti alle questioni sociali, tipo il patriarcato e i femminicidi, dimostrano vicinanza verso le persone deboli. Perdono tempo in consiglio a “parlare del nulla” (Salmé) e nella residenza si rischia la tragedia. E’ accaduto ieri sera quando un pesante armadio si è staccato dal muro (vedi foto) e ha travolto un’operatrice che è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso. Poteva finire in tragedia. Tuttavia nella residenza si festeggia e, per mascherare le lacune del mobilio e far felici gli anziani, si impegnano oltre 2.000 euri per l’albero di Natale. Ma non si controllano i mobili a ripiani. Il direttore, Alberto Cannavacciuolo tira 120mila euri/anno. Da lui nessuna verifica. Nemmeno del Responsabile della sicurezza sul lavoro. Ma la maggioranza ha altro cui pensare.