MatriarcatoFriulano Exxx…Polzive!!! Quali sono le parole che fanno la differenza? Inquietante mitragliata verbale di Peratoner del PD contro Fratelli d’Italia. Centrodestra impaurito si piega ai sinistri. Palmisciano, Manzan e Fontanini salvano la faccia.

La sintesi più efficace sulla discussione rispetto alle mozioni contro la violenza sulle donne che ha incartato per più di due ore il Consiglio Comunale di ieri sera, l’ha fornita Raffaella Palmisciano della Lista Fontanini: «Noi non accettiamo le integrazioni proposte dal Pd elencate in aula dal capogruppo Cainero. Per quanto ci riguarda, visto che qui si vuole strumentalizzare e procedere per ideologie, noi (Manzan e Fontanini) non ci stiamo perché andiamo alla concretezza dei fatti, pertanto non accettiamo la proposta del capogruppo del PD (tolto il passaggio in cui si fa riferimento al vademecum del consiglio comunale di Milano: “Le parole fanno la differenza”). Palmisciano, Manzan e Fontanini al momento del voto sono usciti dall’aula.

Quello di ieri sera è stato un Consiglio comunale impegnato su più fronti. Conferimento cittadinanza onoraria agli Alpini, statua di Sgorlon, ma soprattutto i documenti relativi alle “iniziative da porre a contrasto della violenza sulle donne”. Due le mozioni presentate, una dalla maggioranza e una dall’opposizione e sospensione dei lavori di oltre mezz’ora che ha indignato Salmé: «Non parteciperemo al voto per questo motivo: Lo spettacolo che le due coalizioni hanno offerto lo giudicheranno i cittadini. Sono due ore e mezzo che state discutendo sul nulla…». Il passaggio della discordia era quello legato al linguaggio che il centro sinistra aveva inserito prendendo spunto dai consigli di Milano e Bologna in cui si ribadiva che “Le parole fanno la differenza”. Solo che ieri sera, le parole che hanno fatto la differenza sono state quelle di Anna Peratoner, consigliera comunale ed esponente della segreteria regionale del PD. Il suo intervento era tutt’altro che rassicurante. Il tono è questo: «La violenza contro le donne è una questione maschile. Devono risolverla i carnefici non le vittime. Non ci bastano più le loro parole. Gli uomini – attacca Peratoner – pretendono di spiegarci tutto, anche sul patriarcato, sproloquiano a vanvera, abituati come sono a fare da trent’anni i ventriloqui occidentali dello scontro di civiltà. Ma la cosa peggiore è che a destra, la fanno più breve e sostengono che le cause dei femminicidi non hanno niente a che fare con il contesto sociale, politico, né tanto meno di responsabilità o complicità maschile. C’è una donna a capo del Governo che guida un partito da lei battezzato “Fratelli d’Italia” e si fa chiamare il Presidente e governa in nome della triade Dio Patria e Famiglia». Un attacco politico inaudito ai Benito Remix cui, dopo la mitragliata verbale ricevuta in aula, Luca Vidoni, capogruppo del partito di Giorgia Meloni in consiglio comunale, ha sorprendentemente dichiarato che «voterà la mozione con le proposte ampiamente condivise del capogruppo del Pd Cainero». Fra i banchi dell’opposizione, oltre a Palmisciano si è alzato anche Loris Michelini che ha ricordato le sue perplessità: «Condividere sì, ma fino a un certo punto, non posso accettare senza colpo ferire questo documento e sono rimasto male per come è stata articolata l’elaborazione. L’ideologia non porta bene, bisogna che ci sia un passo indietro da ambo le parti». La mozione è passata all’unanimità dei presenti. Ma resta la lacerazione di un centrodestra diviso con ben tre consiglieri che non si sono piegati alle “lezioni” dei democratici