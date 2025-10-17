LandiniAPezzettini Exxx…Polzive!!! C’è sale a Sinistra: Barbara Lezzi: “Landini le ha rivolto un insulto sessista, non merita di rappresentare i lavoratori. Questo genere di uomo deve essere marginalizzato, isolato”. Sinistra slandinizzata.

Si muovono i 5 stelle ed è la senatrice Lezzi che si ribella alle parole di Landini contro la presidente del consiglio. “Giorgia Meloni va criticata nel merito. Io non perdo occasione per farlo ma oggi no. Landini le ha rivolto un insulto sessista, inaccettabile, squallido. Nel definirla “cortigiana”, che ha un chiaro significato e non si deve girarci attorno, è precipitato nel girone degli uomini senza argomenti che, quando hanno a che fare con una donna, liberano la loro pochezza e la definiscono donna di facili costumi. Che schifo!
Ma qui non è solo questione di argomenti è qualcosa di più profondo che riguarda alcuni uomini che sono incapaci di fare i conti con le donne. Non si rassegnano ai ruoli delle donne, alle loro capacità e, soprattutto, sono incapaci di rispettarle in quanto tali. Anzi, usano il genere per colpirle più forte.
Questa meschinità tocca anche uomini insospettabili. Ricorderete, per esempio, quel docente universitario che si scagliò con epiteti irripetibili contro Meloni qualche anno fa. Anche allora presi posizione e, per quanto mi riguarda, non tollererò mai più che mi vengano rivolti insulti sessisti. O denuncio o pubblico i messaggi infami che questi eroi mi mandano in privato. Qualche giorno fa, ne ho pubblicato uno che mi era stato rivolto da un uomo che si definisce di “cultura”. A breve ne pubblicherò un altro.
Questo genere di uomo dev’essere isolato, marginalizzato, accusato, perché non siamo noi a provocare, sono loro a essere dei mediocri. E non c’è nessuna ragione per sopportare in silenzio.
Landini non merita di rappresentare i lavoratori e le lavoratrici per tante, troppe mancanze ma l’insulto sessista è davvero insopportabile.