LandiniAPezzettini Exxx…Polzive!!! C’è sale a Sinistra: Barbara Lezzi: “Landini le ha rivolto un insulto sessista, non merita di rappresentare i lavoratori. Questo genere di uomo deve essere marginalizzato, isolato”. Sinistra slandinizzata.

Si muovono i 5 stelle ed è la senatrice Lezzi che si ribella alle parole di Landini contro la presidente del consiglio. “Giorgia Meloni va criticata nel merito. Io non perdo occasione per farlo ma oggi no. Landini le ha rivolto un insulto sessista, inaccettabile, squallido. Nel definirla “cortigiana”, che ha un chiaro significato e non si deve girarci attorno, è precipitato nel girone degli uomini senza argomenti che, quando hanno a che fare con una donna, liberano la loro pochezza e la definiscono donna di facili costumi. Che schifo!