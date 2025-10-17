Il Friuli mite, perseverante, calmo e pacifico sta mostrando il suo vero volto in questa appendice calcistica.. Ci voleva “la partita”, la Palestina, per stuzzicare le sensibilità inaspettatamente vivaci dei friulani. E la baraonda non poteva che scivolare negli studi televisivi dove i rigurgiti sportivi vengono amplificati e diffusi. Per tal motivo ieri sera abbiamo assistito allo scazzo atomico fra il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Vidoni (“Stai zitto, Stai zitto urlava al povero Di Lenardo). Che è esploso quando l’esponente di Sinisyra-Possibile ha accisato il prefetto di aver autorizzato armi fuori legge durante le manifestazioni. Per Vidoni, Di Lenardo, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra- possibile “Sta facenbdo delle accuse precise al prefetto!!Il Assurdo! Tuona il capogruppo di Fratelli dItalia…sTA facencdo delle accise pesantissime a prefetto e questore ed è anche lui facente parte delle istituzioni. ci rendiamo conto ? Salmé: SE le hanno usate vuol dire che erano consentite. Cosa stai dicendo sono lì per difendere la gente.