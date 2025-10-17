LandiniAPezzettini Exxx…Polzive!!! Cerno scodella la figurazza di merda di Landini in prima pagina. Chi sarebbe la cortigiana? Soramel: “Dove si sono nascoste le femministe della CGIL? Nemmeno le lesbiche votano più per questa sinistra.

Per nostra fortuna, quelli della CGIL li conosciano bene ancora dai tempi del referendum sull’art.18. un principio di libertà. Ma allora c’era Cofferati, altra statura, altro livello. Non avevamo notizie di questo preistorico Landini. Oggi, è salito agli onori ( o disonori) delle cronache per aver accusato la presidente del consiglio di essere una “Cortigiana”. Al quotidiano “Il Tempo” diretto dal friulano Cerno non perdonano lo scivolone e ne raccontano i capitomboli del segretario: “ Ha firmato contratti a 5 ero l’ora, ha bloccato il paese per la “rivolta sociale”. Ed ora – osservano al quotidiano in prima pagina – la vergognosa accusa alla premier: “E’ una cortigiana”. Ma le tue segretarie che si mettono in coda a venerarti per uno strapuntino e un compneso da 7 euro/ora? cosa sono? e questi sarebbero i diritti? Se Pannella, ai tempi del referendum sull’art 18 contestava la CGIL un motivo c’era. Ed era stampato nella loro doppiezze e moralità. Lo stesso dell’articolo 18. Sul punto la coraggiosa presidente di Fratelli d’Italia Udine, Ester Soramel ricorda: “Un esempio fornito ebeIl segretario generale della CGIL, in pieno delirio patriarcale, accusa Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, di essere una CORTIGIANA. Sappiamo quale sia il significato di questo termine.

Fiumi di parole sul linguaggio di genere, tanto da promuovere corsi, seminari, convegni, eventi formativi anche per i pubblici dipendenti come accadrà a Udine a spese dei contribuenti, paternali sull’uso dell’articolo “il” anziché “la” Presidente tanto da arrivare a insinuare che la Meloni non sia nemmeno una donna, però poi la si chiama “cortigiana”.

Forse i prossimi corsi sul rispetto di genere andrebbero promossi alla CGIL.