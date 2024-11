JovanottiPizzicotti Exxx…Polzive!!! Il rapper italico sceglie la foce dell’Isonzo, l’ombelico del mondo, per girare il nuovo video. Fedriga fa visita al cantante a Staranzano (Go) e spera nelle sue “serenate” per tirar sù il Pil della regione.

Il cantante Jovanotti ha scelto il lido di Staranzano (Go) per giare il nuovo video. Le riprese sono cominciate ieri e il presidente Fedriga si è subito precipitato a salutare lo showman e farsi immortalare nell’oasi naturale dell’isola della Cona. Il presidente avrà pensato a Jovanotti nella speranza che il suo ritmo giovi a far risalire il Pil del Fvg. I dati forniti da Bankitalia non sono positivi: “Nei primi 6 mesi del 2024, il Pil è rimasto sostanzialmente fermo, a fronte della crescita (pari allo 0.4%) dell’economia nazionale. Il problema chiave è che le nostre imprese non esportano più come prima: una flessione che riguarda tutti i comparti, ad eccezione del settore agricolo e della cantieristica. Ed è legata sia ai problemi riscontrati dai nostri mercati tradizionali di riferimento, a cominciare dalla Germania, sia da problemi più strettamente legati al modello produttivo delle nostre imprese. A far da contraltare alla manifattura, i servizi che invece continuano a crescere, sia pure debolmente: e qui, ad essere trainante è il turismo, con un aumento di valore legato soprattutto alla presenza di ospiti stranieri, che hanno compensato la sostanziale stagnazione di quelli italiani”. Fedriga “Pensa Positivo”.