A Trieste aggredito consigliere di Fratelli d’Italia da 4 uomini kossovari.

Il consigliere circoscrizionale di Fratelli d’Italia a Trieste Francesco Metz è stato aggredito lo scorso 18 ottobre da «4 soggetti di origine kosovara di età compresa fra i 31 ed i 38 anni». Ne dà notizia un comunicato della Questura. Il reato contestato è lesioni personali aggravate dalla premeditazione e dall’uso di strumenti atti ad offendere. L’aggressione era avvenuta in un bar in via Giulia: i quattro sarebbero entrati all’interno del bar e avrebbero iniziato malmenare Metz senza un apparente motivo.