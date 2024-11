Il Consiglio comunale di Gorizia ha bocciato la mozione proposta da una parte dell’opposizione che chiedeva la revoca della cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. “La storia – ha sostenuto Ziberna – soprattutto le sue pagine più buie e da condannare, non la si cancella, anzi la si deve far conoscere soprattutto alle nuove generazioni affinché non si ripeta più”.