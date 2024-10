IVisionInternational Exxx…Polzive!!! Il Friuli che cresce. “MF Milano Finanza” descrive il successo del team Fulchir nel mondo: In un anno il fatturato aumentato di due milioni di euri. Stefano Fulchir avvia trattative nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.

Sul quotidiano specializzato “MF Milano Finanza” di ieri viene dato ampio risalto al successo commerciale della friulanissima “IVisioneTech” della famiglia Fulchir di Buja (Ud). Il giornale parla di una “PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, attiva nella progettazione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato e di occhiali combinati (frontali in acetato e aste in metallo), agendo come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore luxury. IVision Tech gestisce un ciclo produttivo integrato composto da 36 processi produtttivi concatenati…”. La testata specializzata illumina il lettore col cosidetto “colpo d’occhio sui conti” che sono eccezionali. Rispetto al 2022 il fatturato è passato da 7 milioni 898 mila euri a 9 milioni 366. La sede è a Milano. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente Beretta e dagli amministratori, i fratelli Stefano ed Eva Fulchir. Recentemente, Stefano Fulchir ha presentato gli occhiali della produzione Ivision ai delegati degli Emirati Arabi Uniti. Stefano ha reso noto di aver incontrato al Millennnium Plaza Hotel di Dubai «Bellissime persone, relazioni molto interessanti e un meraviglioso team di ottica come la Pramuk». Stefano Fulchir aggiunge: «Grazie di cuore a Mukesh Patel e Kripa Patel per la vostra meravigliosa ospitalità e gentilezza». Da ricordare che Pramukh Opticals è il distributore ufficiale Henry Jullien in India.

Eva e Carlo sono giovani friulani emergenti che si distinguono nel mondo, tengono alto il nome di quell’incredibile città che è Buja (Ud) grazie alla formidabile intuizione commerciale di Carlo Fulchir. Ivision International li rivedremo alla fiera di Milano. Il successo del Made in Italy.