AvianoFamoStrano Exxx…Polzive!!! Bufera atomica sull’incarico “furbetto” di responsabile della comunicazione del Cro. La nuova commissione non decide. Il giallo dei colloqui. Chi si vuole escludere?

Il 18 aprile scorso, il direttore generale del Cro di Aviano pubblicava l’avviso per il conferimento di un incarico per esperto di comunicazione della durata di 24 mesi. Da allora ad oggi il procedimento è stato oggetto di due pronunciamenti del Tar e altrettanti del Consiglio di Stato. Malgrado queste “attenzioni” al Cro di Aviano non hanno ancora scelto a chi affidare l’incarico di responsabile della comunicazione. La nuova commissione (Cristiano Degano, Silvia Franceschi, Lorena Basso e Alessandro Montello), si è riunita lo scorso 26 settembre, ma non ha preso alcuna decisione. E questo, fatto assai insolito, dopo aver chiesto un ulteriore invio di chiarimenti ai tre candidati rispetto alle loro esperienze professionali. Pare che a breve i candidati saranno chiamati per un colloquio, Ma non è dato sapere qual è il giudizio espresso dalla commissione dopo la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale. E’ chiaro che sorge un dubbio: per quale motivo viene fatto il colloquio? I sospetti serpeggiano in corsia. C’è chi pensa che siano funzionali a mettere in difficoltà alcuni candidati e metterli fuori gioco. Un vero e proprio caos amministrativo nato nel maggio scorso quando i candidati erano stati convocati per i colloqui e un ricorso urgente al Tar aveva bloccato tutto. Va ricordato che dall’esame dei curriculum (vedi leopost) si scopre che due candidati non avevano tutti i requisiti richiesti. Chi ne ha tratto vantaggio da questa vergognosa vicenda sono stati i legali che hanno intascato laute parcelle. In realtà, su queste pagine si scriveva: «Un caso di “corsie preferenziali” al Cro di Aviano. Chi voleva sistemare un’aspirante udinese come addetta stampa ma senza credenziali? Nel giugno scorso, il Tar di Trieste aveva annullato il conferimento dell’incarico di durata biennale per un compenso di 70 mila euri, alla vincitrice della selezione. Tuttavia i vertici del Cro avevano impugnato la sentenza di fronte al Consiglio di Stato. Doppio incarico per il legale Battocletti che, dopo i 10mila euri impegnati al Tar di Trieste, gli sono stati anticipati ulteriori 8.000 + 8.000 per l’appello. Sborsati, per ora, circa 40mila euri di soldi pubblici, pur di evitare l’incognita di un concorso come disposto dal Tar. Vincitrice del concorso risultava essere la giornalista udinese Silvia De Michielis. Due candidati (su tre) vennero esclusi. Per quali ragioni? La vincitrice, sul suo profilo Linkedin, tiene a precisare che fra le esperienze principali c’è quella di aver «curato diversi uffici stampa, soprattutto in ambito sportivo». Per questo motivo una concorrente (Irene Giurovich) ha diffidato la direzione “ad instaurare qualsiasi tipo di contratto” con la neo incaricata. Dopo un ricorso al Tar cui sono state accolte le ragioni della ricorrente e l’appello al Consiglio di Stato che ha confermato (5 marzo) la sentenza di primo grado, la giornalista Giurovich commenta: «In questa vicenda vi è stata una “protetta e privilegiata”.