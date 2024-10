BenitoRemixPunk Exxx…Polzive!!! Rigurguti del ventennio a Spilimbergo: Domani sera al Griz esibizione del gruppo Fascio-Punk dei WildAlley. Il Comitato dei Giovani NoInc: “Gruppi neofascisti tentano di infiltrarsi nello spilimberghese”.

E’ prevista per domani sera al Caffé “Griz” di Spilimbergo (Pn) l’esibizione del gruppo pordenone dei “WildAlley” che si ispirano a Casa Pound e precisano di essere gli animatori della corrente musicale cosidetta “FascistPunk”. Sono attesi alle 21 dove presenteranno il loro nuovo album. Le polemiche stanno già infuocando la sponda est e ovest del Tagliamento. I membri della band sono tutti militanti della compagine locale di Casa Pound e non fanno mistero di propagandare ideologie estremiste e usano il genere punk per far leva sui fans. A sollevare la questione della deriva fascista ci pensa il “Comitato Giovani No Inc” (no inceneritore) che tuona:

«A quanto pare i continui e fallimentari tentativi di gruppi neofascisti di infiltrarsi nel territorio spilimberghese non accennano a concludersi. Dopo aver creato un sedicente gruppo culturale ad hoc, su cui una approfondita inchiesta è stata pubblicata dopo lo spazio che tale associazione ha dato ad un noto neonazista triestino, ora hanno trovato un’altra strampalata strategia: il punk fascista. Esiste una band pordenonese che, come da sempre frange neofasciste e neonaziste hanno tentato di fare, afferma di aver creato una versione fascista di uno dei generi musicali più antirazzisti e antifascisti mai esistiti. Il punk infatti, oltre a nascere dalla classe operaia e lavoratrice, ha come principi fondamentali proprio il rigetto di qualsiasi odio e discriminazione per l’oppresso e il diverso. Tale gruppo dal nome Wild Alley non è semplicemente una band dalle idee confuse ma una creazione della sezione pordenonese del movimento neofascista CasaPound. Tutti gli appartenenti non solo sono militanti attivi della sede locale ma sono apparsi in varie eventi e manifestazioni legate al movimento. Se ci fossero dubbi, basta vedere le foto: si fanno fotografare in un campo paramilitare di Maniago».