CentroDestraBatteInTesta Exxx…Polzive!!! Studente investito a Udine. Figuraccia atroce dell’opposizione: le condizioni del ragazzo ferito passano i secondo piano. Si specula sulla disgrazia per dare addosso a DeToni-Marchiol su piazza Garibaldi. Automobilisti isterici.

Lo stampino di un centrodestra fulminato, speculatore di disgrazie altrui per ragioni politiche, è quello che si è mostrato in tutte le sue sfumature questo pomeriggio dopo il piccolo incidente accaduto in via Crispi accanto al cantiere dell’istituto Stringher segnalato da cartelli di “lavori in corso”, di macchine in movimento e “attenzione cantiere”. Le segnalazioni non sono state sufficienti all’automobilista che ha colpito sulle strisce che conducono a piazza Garibaldi, lato sud, uno studente. Per il centro destra le strisce erano sbiadite (mai viaggiato in autostrada?) e l’automobilista non ha potuto vedere l’ostacolo. Il giovane, per fortuna, non sembra grave ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Ma ai fulminati del centrodestra locale le condizioni del ragazzo non interessano? E’ invece l’occasione per accanirsi e speculare sulla disgrazia per accusare la maggioranza DeToni.Marchiol della riqualificazione di piazza Garibaldi. Agli automobilisti, che dovrebbero stare un pò più attenti (siamo in centro), nessun richiamo. No. Ai burini nulla, perché di questo si tratta, a loro tutto dev’essere permesso, altrimenti si scatenano col clacson. Tornate nel contado.