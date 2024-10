LadriDiSalute Exxx…Polzive!!! Assessore impallinato, mezzo salvato: Fuori dal Coro sgancia il petardo sulle liste d’attesa a Pordenone: 5 anni per una visita. Honsell graffia: “Altri 100milioni di euri per il Servizio Sanitario Fvg. Per fare cosa?” UilFpl e Nursind pitturano Caporale: Nell’azienda Friuli Centrale mancano oltre 600 infermieri.

I tre petardi di questo fine settembre sono rumorosi e provengono dall’area dell’assessore fine-corsa Riccardi. Li sganciano: UilFpl e Nursind; la trasmissione Tv “Fuori dal coro” e il consigliere regionale Furio Honsell. L’ex sindaco di Udine afferma: «Un dato che colpisce particolarmente è che oltre 100 milioni di risorse fresche prelevate dal bilancio verranno destinati a coprire lo sbilancio delle aziende sanitarie regionali. Ci chiediamo quindi come sia possibile che l’assessore alla Sanità, Riccardi, richieda ulteriori fondi per un sistema sanitario che sembra in contrazione. Ricordiamo che meno di 9 mesi fa lo stesso Riccardi aveva dichiarato che le risorse stanziate con la legge di bilancio del dicembre 2023 sarebbero state sufficienti per evitare ulteriori interventi nel corso dell’anno. Cosa è andato storto?».

Sanità con le mani bucate, tante sono le risorse che finiscono nel calderone friulano; per fare cosa? Se, come rendono noto i sindacati UilFpl e Nursind: «In tutta l’azienda sanitaria Friuli Centrale mancano oltre 600 infermieri. Carenze di organico, emerse nell’incontro di ieri col DG Caporale, che le due sigle hanno definito “gravissime” soprattutto in settori chiave come quello infermieristico». I due segretari generali Stefano Bressan e Luca Petruz ricordano: «Ad oggi nell’azienda sanitaria Friuli centrale (dati Osservatorio sulle professioni sanitarie), mancano oltre 600 infermieri, 200 oeratori socio-sanitari e 70 unità fra tecnici di laboratorio, di radiologia e prevenzione». Per tal motivo, Bressan e Petruz ricordano all’assessore fine-corsa che «c’è poco da festeggiare per i 100 anni della posa della prima pietra dell’ospedale di Udine, i professionisti devono soccombere a gravi precarietà aziendali, estenuanti turni aggiuntivi e richiami in servizio per garantire la continuità assistenziale». Ma c’è un altro petardo che rischia di esplodere fra le mani del sanitario (impegnato nel gruppo di lavoro regionale per il terzo mandato), quello delle progressioni ecoomiche del 2024. L’accordo prevedeva la promessa di uno stanziamento di 1 milione e 500mila euri, necessari per garantire lo scatto a circa 1.500 dipendenti. Non venisse rispettato il patto – rilevano UilFpl e Nursind – non esiteremo a proclamare lo stato di agitazione». E’ un clima rovente che incendia il settore sanitario Fvg da Est a Ovest. Ieri sera a “Fuori dal coro”, la trasmissione Tv condotta da Mario Giordano su Rete 4 è finita stritolata l’azienda sanitaria Friuli Occidentale del direttore Tonutti. Liste chiuse e nessun posto disponibile. “Impossibile prenotare una visita”. Sono le parole che si sentono rispondere i cittadini che si rivolgono al servizio sanitario del Friuli occidentale. L’inviata chiede al DG come mai le liste siano chiuse. «Le liste non sono chiuse! Non dò spiegazioni a voi di “Fuori dal coro”. Le informazioni le diamo ai quotidiani locali». La giornalista chiede: e perché non al Cup? Per una visita ai polmoni si va alla metà del 2025 per una eco mammella bilaterale nessuna opzione. Liste chiuse. A che serviono ulteriori 100milioni di euri da destinare alla sanità? si chiede Honsell. Qualcosa è andato storto? oppure Riccardi-Petardi è troppo impegnato con il gruppo di lavoro regionale per ottenere il terzo mandato?