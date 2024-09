IsabellaStampella Exxx…Polzive!!! La friulana De Monte abbandona Italia Viva e sale sul carro dei Tragici di Forza Italia. Sarà lei la facilitatrice del passaggio di Dal Mas all’INCE. Gli azzurri dilaniati in Friuli. A breve in programma una segretissima riunione di un gruppo alternativo a Riccardi-Savino.

Il ministro Tajani, Forza Italia, ha reso noto: «Con grande piacere accogliamo Isabella De Monte nella nostra squadra. La conosco sin dalla sua prima esperienza come eurodeputata a Bruxelles. Certo che le sue competenze e capacità saranno un valore aggiunto per la nostra azione in parlamento. Buon lavoro!». Si capisce che nulla nasce per caso e lei è la persona più adatta per infilare il “miracolato” Dal Mas all’Ince. L’iniziativa Centro-Europea dell’Ince, delegazione italiana, è costituita da 7 membri: 3 deputati e 4 senatori fra cui Isabella De Monte. Inevitabile il ruolo della friulana nell’ingresso dell’ex Senatore settantenne, ora appiedato, che bisogna sistemare su ordine della coordinatrice e assessora al comune di Trieste, Sandra Savino ( querelante leopost). Dal Mas dovrebbe prendere il posto di Segretario Generale dopo il mandato di Antonione. Forte di queste relazioni, a De Monte verrà riservato un posto di primo piano nel partito guidato in regione da Riccardi (gruppo di lavoro terzo mandato in FVG) e Sandra Savino. Un partito irriconoscibile che sta generando un forte malcontento a Nordest dove alcuni azzurri fedeli a Berlusconi invocano un radicale cambiamento dei “tragici” e un taglio con la politica politicante del passato in cui solo gli amici degli amici venivano premiati con sistemazioni favorevoli in lista e senza alcun merito. Per tal motivo, fra pochi giorni, é previsto un segretissimo incontro nel cuore del Friuli dove vi parteciperanno molti nuovi iscritti che non condividono l’azione politica di un sodalizio troppo vincolato alle decisioni di pochi colonnelli.