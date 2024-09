CorsiNonConcorsi Exxx…Polzive!!! Evaporato il concorso per i progetti europei del comune di Udine, si punta a sistemare una posizione organizzativa come dirigente amministrativa in nuovo bando. Domande (inutili) entro il 21 ottobre.

Attorno ai concorsi per assunzioni di personale per mansioni specifiche al comune di Udine gli effetti speciali rimbombano a ripetizione. La selezione per un posto di funzionario specialista in europrogettazione non ha prodotto alcuna risorsa. Al colloquio del 30 agosto nessun candidato è risultato idoneo. Evidentemente i requisiti erano spropositati per il ruolo da ricoprire, pertanto la predestinata (EV) pare non si sia nemmeno candidata. Più interessante il nuovo concorso per dirigente amministrativo da assegnare al servizio organizzazione e gestione risorse umane. Domande entro il 21 ottobre. Il comune ha reso noto che è indetto un concorso pubblico da assegnare, come primo incarico, al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane. La posizione presidia, inoltre, il processo di elaborazione del piano dei fabbisogni di personale dell’Ente, attraverso il supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo e interagendo con i dirigenti dell’ente al fine di rilevare le eccedenze e le carenze di profili professionali; presidia inoltre i processi afferenti a tutte le fasi di reclutamento e gestione

del rapporto di lavoro. In questo caso il nome del “predestinato” è certissimo. I sospetti sono fondati per via della specificità del bando: dirigente al personale. Chi è l’attuale posizione organizzativa del comune di Udine che minaccia di andarsene se non la “passano” dirigente? I candidati sono avvertiti, inutile partecipare a un concorso ritagliato su misura di F.C.