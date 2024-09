RolliBoniciolli Exxx…Polzive!!! Il filone del torpiloquio friulano fa il giro dello stivale: l’allenatore triestino del Torino spiega cosa si fa a Trieste: “La punta allo stronzo”.

Il filone torpiloquesco lo aveva inaugurato il coach dell’Apu Udine, Finetti, quando al termine di una partita contro il Bologna di un anno fa, sorprese l’uditorio riferendo che i suoi giocatori avevano “fatto schifo al cazzo”. Oggi lo segue l’allenatore del Basket Torino, il triestino Biniciolli, che per una strana coincidenza, aveva preceduto proprio Finetti all’Apu. Domenica, nel post partita persa contro il Verona, ha spiegato cosa si fa a Trieste: “La punta allo stronzo”. Matteo Boniciolli, 62 anni, ha cominciato la carriera di allenatore nella sua città guidando le giovanili e lavorando in prima squadra come vice. Tra le squadre allenate, Udine, Fortitudo Bologna (due volte), Messina, Teramo, Avellino, Virtus Bologna, Virtus Roma, Pesaro, di nuovo Udine. In mezzo anche esperienze all’estero, in Belgio (Ostenda) e Kazakistan (Astana e la nazionale). L’ultima stagione ha guidato Scafati in serie A, con cui ha terminato al dodicesimo posto ottenendo la salvezza. Domenica ha perso.