IoSonoGiorgia Exxx…Polzive!!! Oggi a Udine i Benito Remix in elogio alla presidente strapazzata dal malatodifiga. Interverrà alle 11.30. Dal suo libro il racconto del primo incontro con Giambruno: “Carino sei carino, però ammazza che iena. Quella volta a Parigi”.

E’ in corso all’Ente Fiera di Udine la kermesse tricolore di Fratelli d’Italia: “Un anno di risultati, Come il Governo Meloni sta facendo ripartire l’Italia”. L’intervento della presidente, in collegamento da Roma, è previsto per le 11.30. Inevitabile che sul padiglione si adagi il morboso “retrobottega” del caso Giambruno. La curiosità è donna, ma questo romanzo così boccacesco, col malato di figa che tiene la mano sul “pacco” e corteggia una collega è unisex e le sfruculiature non si placano. Una narrazione interessante è contenuta nel libro “Io sono Giorgia” uscito nel 2021, edito da Rizzoli. A pagina 69 (…) il presidente del consiglio scrive: «…dirò sempre grazie alla televisione (…). Devo proprio a uno studio televisivo il mio incontro con Andrea. Bello come il sole – riporta Meloni – aveva attirato la mia attenzione durante le mie prime partecipazioni alla trasmissione di Paolo del Debbio, mentre dal bordo dello studio, munito di cuffie, impartiva i tempi. Lo avevo guardato spesso, cercando di non farmi notare, e non aveva mai ricambiato. Una volta sola mi aveva rivolto la parola. Quando, durante una pausa pubblicitaria, avevo mangiato una banana per fermare la fame. Ero rimasta con i resti della banana in mano e cercavo aiuto. Si era avvicinato e con aria di sufficienza mi aveva strappato la buccia dalle mani. “Dammi qui. Ci manca solo che andiamo on onda con la banana”. Carino sei carino, però ammazza che iena, avevo pensato. Tornai a Milano mesi dopo, ospite della trasmissione “Mattino Cinque” (…). Entrò in sala trucco e venne dritto verso di me e cominciò a scherzare. Dopo la trasmissione tornai a Roma e rimediai il suo numero di telefono. Gli mandai un sms innocuo e lui non si lasciò scappare l’occasione. E’ iniziata così la storia d’amore più bella che abbia vissuto. Un paio di mesi dopo mi portò a Parigi. Aveva prenotato la cena nel ristorante più bello e più caro della città, proprio di fronte a Notre-Dame. Credo si sia svenato per farmi vivere quella favola (…) Andrea – continua Meloni – è intelligente e sicuro di sé, è molto bravo nel suo lavoro, e questo lo rende uno dei pochissimi uomini al mondo capaci di non soffrire se hanno accanto una donna affermata”. Il resto è cronaca di oggi, il “retrobottega”.