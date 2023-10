GruvieraBalcanica Exxx…Polzive!!! Puledrissime poliziotte per i primi controlli ai valichi. A Gorizia già effettuati i primi respingimenti, ma i migrantes entrano dalle stradine sul Carso.

Si presentano bene, gentilissime e puledrissime. Sono le poliziotte di frontiera entrate in servizio ieri sul confine orientale per attuare il ripristino dei controlli ai vecchi confini con la Slovenia, come stabilito dal Governo e ministro Piantedosi. La “stretta” durerà 10 giorni e i risultati al confine di Gorizia li rende noti il sindaco: «Dalle 14 di ieri ai valichi goriziani sono stati attivati i controlli. In via San Gabriele sono già stati effettuati alcuni respingimenti di persone senza documenti che sono state affidate alla polizia slovena. La situazione è assolutamente tranquilla e i controlli vengono fatti con attenzione ma anche con assoluto buon senso. Grazie ai poliziotti e alle poliziotte che stanno effettuando questo servizio». Va considerato che in Friuli Venezia Giulia sono circa 16mila gli ingressi irregolari all’anno. Ma il problema sul confine sloveno è determinato dalle vallate e dai retrovalichi. Difficile intercettare gli stranieri che scendono a piedi dalle forcelle in quota. Sul Collio e sul Carso la situazione è ancora più complicata per via delle piste forestali, stradine interpoderali e sentieri che aggirano i vecchi confini .