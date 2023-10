FratelliDiGiorgia Exxx…Polzive!!! L’ombra del malatodifiga sulla festa dei BenitoRemix a Udine. Entro il mese di novembre i congressi. Iniziata la conta delle tessere. Nato un nuovo circolo a Tricesimo. Maurmair: Non ci sono le condizioni per un inceneritore a San Vito al Tagliamento.

A chi si rivolgeva l’assessora regionale Amirante quando, ai microfoni di Telefriuli, osservava: “Siamo in ritardo per quanto riguarda il mondo delle infrastrutture, ci sono tanti fascicoli che aspettano da 40 anni di poter essere, non solo conclusi ma, in qualche caso anche avviati. Noi rivendichiamo il fatto – sottolinea l’assessore – che siamo riusciti a tirarne fuori tanti dai cassetti e a riavviare tutte le procedure». Pare che in casa Lega queste affermazioni non siano state molto gradite. Stasera le chat erano roventi ed è già un “caso” all’interno della maggioranza.

Valeria Grillo aveva già pensato agli addobbi di Villa Trigatti a Galleriano di Lestizza, poi i vertici di Fratelli d’Italia hanno ripiegato sul quartiere fieristico di Martignacco (Ud) per celebrare “Un anno di risultati”. Un padiglione tirato a lucido che ha ospitato stamattina circa 300 persone fra iscritti, simpatizzanti, dirigenti e saltimbanchi. La novità della giornata la regala Guido Crosetto che, dal teatro Brancaccio di Roma, informa: «È giusto che Giorgia trovi il tempo per riposarsi. Non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia». Segue il videomessaggio in perfetto Berlusconi style diffuso in tutte le città dove si sono svolte le celebrazioni e che è stato seguitissimo anche in fiera. Se il partito ha esibito un carnet di tutto rispetto riguardo alle faccende nazionali, i partecipanti erano ansiosi di conoscere qualche dettaglio in più rispetto ai congressi. Voci “fuori sacco” rivelano che in provincia di Udine c’è stata una corsa improvvisa al procacciamento di tessere che diventeranno determinanti per vincere i congressi, sia il cittadino (quello di Udine per esempio è molto conteso) che il provinciale. Secondo il segretario Rizzetto valgono solo quelle formalizzate entro il 30 settembre. Per altri invece non è vero. Già si parla di magheggi costruiti ad hoc per favorire alcune “correnti” di amici rispetto ad altre. In ogni caso, quello che è emerso oggi, è lo spaccato di un partito che prova a proiettarsi sul futuro ma che resta ingessato a liturgie che appartengono alla preistoria. In attesa dei regolamenti, l’onorevole Rizzetto ha assicurato che le adunanze saranno convocate entro il mese di novembre. Una riunione di dirigenti e di rappresentanti dei Circoli della provincia di Udine è convocata per venerdì prossimo alle 15. In quella occasione, in cui si discuterà delle elezioni amministrative, verranno definite anche le date dei congressi. Durante la kermesse c’è stato anche il momento per discutere di ambiente e dell’ipotesi inceneritore a San Viro al Tagliamento. Markus Maurmair, consigliere regionale di Valvasone ha tenuto a precisare: Non ci sono le condizioni, i presupposti, per realizzare un nuovo inceneritore nella zona industriale. Piuttosto dovremmo iniziare a pensare a ristrutturare quello già esistente a Spilimbergo per affidarlo in gestione non a un privato ma a una società pubblica. Potrebbe essere Ambiente & Servizi. In quanto alle elezioni europee, vista la presenza a Martignacco dei due fratelli Ciriani, Maurmair non ha dubbi: “Noi siamo d’accordo a che Alessandro Ciriani si candidi alle europee, solo che spetta a lui decidere”. Infine un dettaglio cromatico non marginale, che si è acceso appena la sala si è svuotata, il colore del palco e dei fondi era Blu con sfumature azzurrognole. Blu Cina? Blu Estoril? o Blu Forza Italia? Anche questa è un’Opa.