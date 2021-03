Insegnante malata di sesso aveva perso la testa per un suo allievo di 15 anni. Trombavano nei campi. Condannata.

Insegnate-Puledra di Aylesbury, Nord di Londra condannata per aver trombato con un suo allievo di 15 anni.

L’insegnate Kandice Barber, 35 anni, è stata condannata sei anni e due mesi di carcere dopo aver fatto sesso con un suo allievo. Gli incontri con il quindicenne avvenivano in un campo di granoturco dopo la scuola. Secondo l’accusa, l’insegnante aveva sedotto uno schooboy di 15 anni perchè le dava un brivido e si sentiva al centro del suo mondo. Nel quartiere era conosciuta per la sua fame di fama e di sesso. Non riusciva a stare seduta per più di un’ora senza giocare con un sex toy.