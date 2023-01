InfernoCarnico Exxx…Polzive!!! A Sauris va a fuoco uno dei resort più ricercati di tutto il Triveneto. Incenerita l’intera struttura.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nottetempo fra lunedì e martedì a Sauris, all’albergo Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. E’ stato il sindaco del paese per primo dare l’allarme Ermes Petris. E’ stato lui ad accorgersi delle fiamme.

Il dispaccio dei Vigili del Fuoco: “Dalle ore 23.30 circa del 23 gennaio 2023 i Vigili del fuoco del comando di Udine, stanno operando con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine a Sauris di Sotto (UD) per l’incendio di un attività ricettiva. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno immediatamente verificato che all’interno dei locali incendiati non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dello stabile costruito quasi per intero in legno. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d’accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso. Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento”.