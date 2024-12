Inchiesta sulla tragedia del Natisone: quattro persone indagate. Interrogatorio in Procura mercoledì 4 dicembre.

La Procura cercherà di far luce sulla vicenda con il primo interrogatorio fissato per il 4 dicembre. Dopo l’apertura del fascicolo, la Procura di Udine ha notificato gli avvisi di indagine a quattro persone per la tragedia del Natisone del 31 maggio in cui persero la vita Cristian Molnar, Patrizia Cormos, Bianca Doros annegati nel fiume. Le persone cui è stato notificato l’avvio delle indagini sono tre vigili del fuoco impegnati nella sala operativa e un infermiere operatore della Sala Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria (SORES). Oggetto della contestazione è l’accusa di omicidio colposo. Gli uffici giudiziari sono interessati a chiarire le circostanze relative alla gestione dei soccorsi. L’indagine si concentra in particolare sulla tempistica con cui sono stati attivati gli interventi di soccorso, nonché sull’eventuale inadeguatezza nell’applicazione dei protocolli di emergenza. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se ci siano state negligenze che abbiano contribuito alla morte delle tre persone. Una parte significativa dell’indagine si basa sui tabulati telefonici di Patrizia Cormos, che aveva cercato aiuto mentre il livello del fiume Natisone aumentava. I dati delle comunicazioni telefoniche, uniti alla valutazione dei tempi di attivazione dei soccorsi, sono stati determinanti per l’individuazione degli indagati. Gli investigatori stanno analizzando se i soccorsi siano stati tempestivi e se siano stati seguiti i protocolli previsti.