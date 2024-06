Il Senato approva il ddl sul premierato.

Forte del risultato elettorale, la maggioranza approva al Senato, in prima lettura, il ddl sul premierato e accelera alla Camera sull’Autonomia: rispettando così quello che il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, torna a definire “un accordo politico” tra partiti della stessa coalizione di governo e non “uno scambio elettorale”, come invece ribadisce l’opposizione che scende in piazza per protestare contro le due riforme. Dopo i disordini dei giorni scorsi, il ddl costituzionale che punta all’elezione diretta del presidente del Consiglio passa al Senato con 109 sì, 77 no e un solo astenuto (il senatore di SvP Meinhard Durnwalder).