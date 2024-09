I nuovi vertici della Lega.

Alberto Stefani, 32 anni e segretario della Lega-Liga Veneta è il nuovo vice di Matteo Salvini. E’ stato nominato dallo stesso segretario al posto di Lorenzo Fontana, incompatibile, per via dell’incarico di presidente della camera. Stessa sorte per il ministro Giancarlo Giorgetti che ha lasciato il posto al romano Claudio Durigon. Resta al suo posto invece Andrea Crippa. Pertanto la squadra dei vicesegretari federali della Lega sono: Stefani, Durigon e Crippa. Significativa la scelta di Salvini in chiave elezioni regionali del Veneto. Nel caso in cui l’alleanza non trovasse l’accordo sul terzo mandato a Zaia, la Lega tenterà di spegnere le ambizioni di Fratelli d’Italia puntando sul giovane ex sindaco di Borgoricco e deputato Stefani.