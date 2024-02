Hamilton alla Ferrari. Toto Wolf: Sentiva il bisogno di un cambiamento.

“Prima dobbiamo lavorare per il nostro obiettivo principale, ovvero la stagione 2024. Abbiamo due ottimi piloti, Lewis che disputerà il suo ultimo anno in Mercedes e George, molto motivato a tornare in macchina. Dobbiamo mettere in pista una monoposto che abbia un passo migliore di quella dell’anno scorso e sappiamo che sarà difficile competere non solo con la Red Bull ma anche con gli altri avversari. Lewis ha espresso qualche opinione in merito alle maggiori chance di raggiungere l’ottavo titolo con la Ferrari?

“Ha detto che sentiva il bisogno di un cambiamento, e posso capirlo. Siamo insieme da 12 anni, non so se altri piloti siano mai stati così a lungo con una squadra, abbiamo raggiunto un enorme successo e abbiamo condiviso la nostra opinione quando abbiamo deciso di firmare quel contratto a breve termine, lasciando delle opportunità aperte per lui e per noi. In un certo senso sapevamo che una delle possibilità fosse quella di vedere Lewis firmare un contratto a lungo termine con la Ferrari come ultima chiamata della sua carriera”.

“Non abbiamo parlato se l’opportunità fosse migliore lì o da noi, perché non credo che si possa dire. Alla fine, è il pilota di maggior successo, abbiamo vissuto un periodo ed un viaggio sensazionale insieme, e questo è qualcosa che rimarrà nei libri di storia e anche nei libri di storia della Mercedes. Ma noi siamo il team Mercedes di Formula 1, siamo il miglior marchio automobilistico al mondo, una squadra con una lunga tradizione e posso promettervi che costruiremo un altro ciclo di successo, con vittorie e campionati del mondo negli anni a venire. Poi guarderemo sempre indietro a questo periodo molto, molto bello con Lewis sulla Mercedes”.