GrilliniCittadini Exxx…Polzive!!! Udine città a misura di Carnevale. Lo conferma la consigliera regionale 5Stelle Capozzi: “La magia dei carri ha spento tutte le polemiche su città insicura e inaccessibile”.

Citofonare all’opposizione. Non è vero che la città è inaccessibile e poco attraente, per dimostrarlo bastano tante maschere: «Quanto accaduto a Udine in occasione delle gioiose e pittoresche celebrazioni del carnevale evidenzia ancora una volta il fatto che, quando davvero si vuole, è possibile annullare tutte le criticità vere e presunte, rendendo attrattiva l’area del centro cittadino e attirando una soddisfacente affluenza anche da altre zone del territorio regionale». Lo sostiene la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle) attraverso una nota condivisa con Michele Comentale, rappresentante del Gruppo territoriale pentastellato udinese. «Nella giornata di ieri – commenta la Capozzi – Udine è stata letteralmente invasa non solo dai carri allegorici e dai figuranti delle varie associazioni che hanno colorato la città, ma anche e soprattutto da migliaia di famiglie che si sono riversate nel centro storico per qualche ora da passare in sicurezza, spensieratezza e felicità. In un solo attimo, quindi, tutta la propaganda di chi vuol dipingere la città come inaccessibile, insicura e poco attrattiva si è sciolta come neve sotto i raggi di questo primo sole di marzo. Per troppi mesi avevamo invece assistito a un piagnisteo continuo circa le ipotetiche difficoltà per raggiungere le vie del centro storico. Poi, però, la concretezza dei fatti – ricorda la componente pentastellata – ci ha consentito di riscoprire, come solo la magia del carnevale può rendere possibile, quanto sia facile per migliaia di persone riversarsi nel cuore del capoluogo friulano. L’importante è fornire a tutti questi concittadini un motivo valido per farlo. Davanti a una simile festosa invasione ovviamente si saranno sicuramente verificati anche dei disagi e degli inevitabili problemi, quelli ci saranno sempre. Tuttavia – conclude la Capozzi – è sempre possibile migliorare. Intanto, siamo felici di non aver ancora letto o ascoltato da nessuna fonte alcuna lamentela per non aver trovato parcheggio per assistere allo spettacolo di carnevale».