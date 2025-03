FriulanoBaccano Exxx…Polzive!!! Non basta la pistola elettrica o il multometro. Il sindacato proclama lo stato di agitazione di tutti i lavoratori della Polizia Locale Fvg. “La regione continua a ignorare le nostre richieste”.

Il Sindacato Autonomo di Polizia Locale Fvg (Sapol) rende noto che “Le condizioni attuali della categoria sono inaccettabili. Mancano tutele e risorse adeguate. L’età media del personale è superiore ai 50 anni. E’ aumentata la pericolosità del lavoro e gli strumenti di lavoro sono obsoleti”. Per tal motivo, è stato proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori della Polizia Locale. Come da prassi il Prefetto di Trieste ha 5 giorni lavorativi di tempo per convocare le parti e tentare una conciliazione. Qualora non si raggiungesse alcun accordo verranno comunicate le date dell’agitazione che interessa tutti i dipendenti della Polizia Locale degli enti del comparto unico del Fvg.