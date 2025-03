PrivatoAccreditato Exxx…Polzive!!! Riaperte le prenotazioni sanitarie nel privato. Si gioca una partita del valore di 100milioni di euri. Sospeso il ricorso al Tar. Convocato un tavolo Regione-associazioni.

“Le associazioni di categoria delle Strutture sanitarie private accreditate regionali (Aiop, Anisap e Assosalute) sono disponibili a lavorare a fianco alla Regione e a riattivare al momento le prenotazioni sospese“. Lo rivela una nota delle associazioni dopo la sospensione, la scorsa settimana, di alcune prenotazioni legate a specifici servizi oggetto di una drastica diminuzione del rimborso (come RX, TC, Risonanza Magnetica, riabilitazione, eccetera) legato alle nuove tariffe sanitarie in vigore dal 29 dicembre scorso. “L’amministrazione regionale – continua la nota -, infatti, ha manifestato la volontà di proseguire fattivamente un tavolo di lavoro, già convocato per venerdì 7 marzo prossimo, per trovare una soluzione alle criticità del nuovo tariffario che impatta su numerose prestazioni sanitarie. Dopo l’incontro avvenuto durante il fine settimana tra i vertici regionali e quelli di Aiop, Anisap e Assosalute, le associazioni hanno deciso di sospendere temporaneamente il deposito dell’istanza per la fissazione dell’udienza al Tar, senza la quale il ricorso non può essere deciso”. La marcia indietro delle associazioni potrebbe essere ricondotta al timore di un’indagine della Procura per interruzione di pubblico servizio. Oppure, secondo i bene informati è in ballo la partita economica del rinnovo del contratto triennale tra l’amministrazione regionale e le 32 strutture accreditate il cui valore dell’importo sfiora i 100 milioni di euri all’anno. Va detto che i rimborsi, secondo il nuovo nomenclatore, sono ridotti tra il 20 e il 60%. Un nuovo tavolo servirà a spiegare che le nuove tariffe non convengono più all’erogatore. “La priorità – sottolineano i rappresentanti delle tre associazioni – è salvaguardare la continuità del servizio e la salute dei cittadini”, ascoltando “soprattutto i timori delle strutture sanitarie mono o bi-specialistiche: basti pensare, per esempio, alle cliniche che fanno esclusivamente radiologia o riabilitazione, le specialità più coinvolte dall’abbassamento delle tariffe, che si trovano in un momento di grandissima difficoltà. Nell’ultima settimana, i pazienti e gli utenti hanno chiamato allarmati i nostri centralini e hanno inondato di commenti, richieste e dubbi i nostri siti web e i profili social: il nostro impegno è per loro e, naturalmente, per tutta la forza lavoro coinvolta”. Alla Regione le strutture private accreditate chiedono anche di definire, possibilmente entro la fine di marzo, il nuovo accordo triennale regionale per avere una prospettiva unitaria del proprio ruolo all’interno della programmazione regionale.